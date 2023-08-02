Вратарь «Балтики» Латышонок: мы играли со «Спартаком» на равных

25-летний российский футболист Евгений Латышонок, выступающий за «Балтику» на позиции голкипера, поделился впечатлениями от игры против московского «Спартака».

«Считаю, мы выглядели достойно и неплохо играли. Конечно, были ошибки, но в целом играли со «Спартаком» на равных. Не знаю, как у них будет с «Зенитом», ЦСКА», — цитирует Евгения издание «РБ Спорт».

Напомним, во втором туре РПЛ «Спартак» одержал победу над «Балтикой» со счетом 2:1. Ранее красно-белые взяли верх над «Оренбургом» (3:2). Таким образом, по итогам двух туров москвичи набрали шесть очков и на данный момент занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России.