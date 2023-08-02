Зиньковский рассказал, чего не хватает «Спартаку» для уверенных побед над соперниками

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, чего не хватает красно-белым для уверенного доведения матчей до победы.

«Я думаю, что слова Хлусевича про стабильность больше касались концовок матчей. «Спартаку» нужна стабильность, чтобы спокойнее заканчивать матчи. В определённых матчах это можно делать в первом тайме: например, как с «Оренбургом», чтобы во втором тайме спокойно доигрывать», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, «Спартак» одержал победы во всех трех первых матчах сезона. В первых двух турах РПЛ красно-белые одолели дома «Оренбург» (3:2) и калининградскую «Балтику» (2:1), а в Кубке России на выезде нанесли поражение «Краснодару» (2:1).

В играх с «Балтикой» и «Краснодаром» подопечные Гильермо Абаскаля пропускали мячи на последних минутах встречи, несмотря на то, что имели большое игровое преимущество.