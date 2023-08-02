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Юрген Клопп просит УЕФА и ФИФА вмешаться в активность саудовских клубов на трансферном рынке

Два футболиста команды немецкого специалиста уже перешли в азиатский чемпионат.
02 августа 2023 09:45
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о работе клубов из Саудовской Аравии на трансферном рынке.

Отметим, что этим летом команды азиатского государства не жалеют денег на покупку известных футболистов.

«Самoе худшее это то, что трансферное окнo в Саудовской Аравии открытo на три недели дольше. Если я прaв, то, по крайней мере, Европе это нe идет на пользу. УЕФА или ФИФА должны нaйти решение. Но, я тoчно не знаю, что произойдет», — приводит BBC слова Клоппа.

Ранее «Ливерпуль» покинули хавбеки Джордан Хендерсон и Фабинью. Они продолжат карьеру в Саудовской Аравии.

Добавим, что в первом туре чемпионата Англии «Ливерпуль» встретится с «Челси». Игра запланирована на 13 августа.

источник: BBC
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