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Футболистов украинского клуба отравили перед игрой Лиги чемпионов

Об этом сообщил главный тренер «Днепра-1».
02 августа 2023 09:51
автор: Виталий Овсянников

40-летний украинский специалист Александр Кучер, в настоящее время возглавляющий клуб «Днепр-1», сообщил, что игроки его команды были отравлены перед матчем Лиги чемпионов против греческого «Панатинаикоса» (2:2).

«У нас прошлой ночью отравились сразу восемь футболистов и семь работников клуба. Они не спали всю ночь. В матче на поле было много игроков, которые были отравлены», — заявил Кучер на пресс-конференции после игры.

Напомним, по сумме двух встреч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Днепр-1» потерпел поражение от «Панатинаикоса» со счетом 3:5. В следующем раунде греческий клуб сыграет против «Марселя». «Днепр-1» теперь будет выступать в отборочном раунде Лиги Европы. Соперником украинской команды станет пражская «Славия».

источник: «Советский спорт»
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