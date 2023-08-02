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Московский «Спартак» отказался от кандидатуры защитника «Флуминенсе» Нино

Красно-белые начали сезон РПЛ с двух побед подряд.
02 августа 2023 10:39
автор: Виталий Овсянников

Бразильский защитник Марсилио Флоренсио Мота Фильо, более известный как Нино, не перейдет в московский «Спартак».

Об этом сообщает Metaratings. Ранее красно-белые рассматривали 26-летнего игрока «Флуминенсе» в качестве кандидата для усиления состава, однако в итоге решили отказаться от этой идеи.

Согласно информации источника, руководство москвичей более детально изучило игру бразильца и пришло к выводу, что он не обладает высокой скоростью для игры при высокой линии обороны.

Сообщается, что между сторонами не было официальных контактов.

Нино выступает за «Флуминенсе» с 2020 года. Его действующее соглашение с бразильским клубом рассчитано до конца 2024 года. Согласно данным Transfermarkt стоимость 24-летнего бразильского защитника составляет 7 млн евро.

источник: Metaratings.ru
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