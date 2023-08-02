Маурицио Сарри останется в римском «Лацио»

64-летний итальянский специалист Маурицио Сарри продолжит возглавлять римский клуб «Лацио».

Об этом сегодня, 2 августа, сообщает издание Tuttomercatoweb.

Согласно данным источника, Маурицио Сарри мог уйти из команды из-за разногласий с руководством. Однако на данный момент все конфликты улажены и стороны продолжают сотрудничество.

Напомним, итальянский специалист стал главным тренером «Лацио» летом 2021 года, подписав контракт до 2025 года. В минувшем сезоне «орлы» завоевали серебряные медали Серии А и получили право на участие в Лиге чемпионов.