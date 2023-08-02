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Маурицио Сарри останется в римском «Лацио»

Итальянец возглавил «орлов» в 2021 году.
02 августа 2023 11:11
автор: Виталий Овсянников

64-летний итальянский специалист Маурицио Сарри продолжит возглавлять римский клуб «Лацио».

Об этом сегодня, 2 августа, сообщает издание Tuttomercatoweb.

Согласно данным источника, Маурицио Сарри мог уйти из команды из-за разногласий с руководством. Однако на данный момент все конфликты улажены и стороны продолжают сотрудничество.

Напомним, итальянский специалист стал главным тренером «Лацио» летом 2021 года, подписав контракт до 2025 года. В минувшем сезоне «орлы» завоевали серебряные медали Серии А и получили право на участие в Лиге чемпионов.

источник: Tuttomercatoweb
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