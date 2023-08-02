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«Вольфсбург» подпишет защитника «Сассуоло» Рожерио, которого не стали продавать «Спартаку»

Московский клуб был готов заплатить за футболиста 8 млн евро.
02 августа 2023 11:35
автор: Александр Поволоцкий

Защитник «Сассуоло» Рожерио продолжит карьеру в чемпионате Германии.

Напомним, что 25-летнего футболиста планировал купить»Спартак». В «Сассуоло» решили не продавать клубу РПЛ, так как «не хотят иметь дело с русскими».

Как сообщает на своей странице в соцсети инсайдер Фабрицио Романо, о переходе Рожерио договорился «Вольфсбург».

В минувшем сезоне Рожериу провел 37 матчей, в которых сделал четыре результативные передачи, а также заработал пять желтых и одну красную карточку.

источник: «Советский спорт»
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