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Президент «Спартака» из Суботицы: благодаря Кержакову мы играем как «Манчестер Сити»

Летом 2023 году российский специалист возглавил клуб из Сербии.
02 августа 2023 11:54
автор: Виталий Овсянников

Президент «Спартака» из Суботицы Никола Симович похвалил работу российского специалиста Александра Кержакова в качестве главного тренера сербского клуба.

«Победа в первом туре — это хороший результат. Благодаря Александру Кержакову в клубе отличная атмосфера. Если говорить об изменениях, которые он внес, то это не только хорошее настроение игроков «Спартака», но и тактика. Раньше команда играла по схеме 4-3-3, Александр поменял формацию и теперь футболисты играют в 3-5-2, как «Манчестер Сити» Гвардиолы. Каждый в клубе верит, что с Александром наша команда не будет бороться за выживание, а добьется хороших результатов в этом году», — сказал Симович в интервью Sport24.

Ранее Александр Кержаков возглавлял томскую «Томь», ФК «Нижний Новгород» и кипрскую «Кармиотиссу».

источник: Sport24.ru
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