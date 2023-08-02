Президент «Спартака» из Суботицы: благодаря Кержакову мы играем как «Манчестер Сити»

Президент «Спартака» из Суботицы Никола Симович похвалил работу российского специалиста Александра Кержакова в качестве главного тренера сербского клуба.

«Победа в первом туре — это хороший результат. Благодаря Александру Кержакову в клубе отличная атмосфера. Если говорить об изменениях, которые он внес, то это не только хорошее настроение игроков «Спартака», но и тактика. Раньше команда играла по схеме 4-3-3, Александр поменял формацию и теперь футболисты играют в 3-5-2, как «Манчестер Сити» Гвардиолы. Каждый в клубе верит, что с Александром наша команда не будет бороться за выживание, а добьется хороших результатов в этом году», — сказал Симович в интервью Sport24.

Ранее Александр Кержаков возглавлял томскую «Томь», ФК «Нижний Новгород» и кипрскую «Кармиотиссу».