Агент Вендела: перехода во «Фламенго» не будет. У нас остаются варианты в Европе

Популярный агент Тьяго Рибейро, клиентом которого является полузащитник «Зенита» Вендел, подтвердил данные СМИ о том, что переговоры бразильского футболиста с «Фламенго» были сорваны.

Однако он отметим, что у 25-летнего игрока имеются варианты продолжения карьеры в Европе.

«Вендел точно не перейдет во «Фламенго». Клуб не удовлетворил требования «Зенита». Переговоры завершены. Посмотрим, что будет дальше. У нас есть другие варианты для продолжения карьеры игрока, из Европы», — сказал Рибейро в интервью Sport24.

Ранее стало известно, что «Фламенго» предлагал «Зениту» 15 млн евро за Вендела. На данный момент бразилец находится в расположении санкт-петербургского клуба.