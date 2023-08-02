Гендиректор «Спартака» Малышев: стабильность к команде придет по ходу сезона

Олег Малышев, занимающий должность генерального директора «Спартака» ответил на вопрос о том, стоит ли ждать от красно-белых стабильности в новом сезоне.

«За счёт чего может появиться стабильность у «Спартака» в новом сезоне? Это вопрос по тактике и игре, который лучше задать тренеру. Он ответит подробнее и яснее. Моё личное мнение, что у нас команда достаточно молодая — в ней много молодых игроков. Очень талантливых и способных, но ещё пока молодых. Я думаю, это вопрос времени, что команда сыграется и стабилизируется», — заявил Малышев в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, во 2-м туре РПЛ «Спартак» одержал победу над «Балтикой» со счётом 2:1. Ранее красно-белые взяли верх над «Оренбургом» (3:2). Таким образом, по итогам двух туров москвичи набрали шесть очков и на данный момент занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России.