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Гагнидзе рассказал, почему приостановил контракт с «Динамо» и перешел в польский «Ракув»

Заиграть в Европе не удалось.
02 августа 2023 12:35
автор: Максим Скороходов

Полузащитник «Динамо» Лука Гагнидзе рассказал, почему в 2022 году приостановил контракт с московской командой и «Уралом», где находился в аренде, и перешел в польский «Ракув».

«Я хотел получить игровую практику в Европе, почувствовать на себе другой чемпионат, сыграть в еврокубках. Но после перехода я получил травму, а когда понял, что не буду там играть, принял решение вернуться в Россию», - приводит «РБ-Спорт» слова Гагнидзе.

В текущем сезоне Гагнидзе провел две игры за «Динамо» и не отличился результативными действиями.

Так как грузин больше не приостанавливал контракт с бело-голубыми, по правилам ФИФА он лишен такой возможности в дальнейшем.

источник: «РБ-Спорт»
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