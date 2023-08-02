Петржела считает, что возвращение Азмуна поможет «Зениту» в борьбе за титул

Бывший тренер «Зенита» Властимир Петржела высказался о возможном возвращении в команду нападающего «Байера» Сердара Азмуна.

«Азмун — хороший нападающий, который поможет «Зениту» в чемпионате. Я видел его игры в бундеслиге, Сердар показывает хороший уровень. Он знает Россию и РПЛ, много голов здесь забивал. С ним «Зениту» будет легче идти к очередному золоту», - приводит слова Петржелы «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что «Зенит» сделал предложение «Байеру» о покупке Азмуна.