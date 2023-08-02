Босниец из «Балтики» выразил желание сыграть в товарищеском матче против сборной России

29-летний боснийский футболист Гедеон Гузина, выступающий за «Балтику» на позиции нападающего, заявил о желании сыграть за свою национальную команду против сборной России.

«Я бы хотел, чтобы состоялся товарищеский матч между Боснией и Герцеговиной и Россией. Если есть возможность сыграть, я бы хотел, чтобы это случилось», — сказал Гузина в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

В 2020 году он стал чемпионом Боснии и Герцеговины в составе клуба «Сараево».

Напомним, в ноябре 2022 года один из лидеров боснийской сборной Эдин Джеко говорил, что он против встречи с национальной командой России.