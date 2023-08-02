ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

В «Зените» опровергли слухи о том, что клуб хочет вернуть Азмуна

Ранее сообщалось, что игрок может вернуться в Санкт-Петербург.
В «Зените» опровергли слухи о том, что клуб хочет вернуть Азмуна
02 августа 2023 13:31
автор: Александр Кожевников
автор фото: Getty Images

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о том, что клуб хочет вернуть нападающего Сердара Азмуна.

«Зенит» хочет вернуть Азмуна? Это слухи», — приводит «РБ Спорт» слова Медведева.

Ранее сообщалось, что санкт-петербургский клуб заинтересован в его возращении. Ранее Азмун высказывался о желании уйти из немецкого клуба, однако, так как иранец травмирован, ни один клуб не был готов предложить за него 10 млн евро.

Напомним, иранский форвард получил травму левой голени в первый тренировочный день сбора клуба из Леверкузена.

Сердан Азмун перешёл в стан «фармацевтов» в январе 2022 года. Ранее он выступал в РПЛ за «Зенит», «Ростов» и «Рубин».

В минувшем сезоне он провел за «Байер» 33 встречи, в которых забил четыре гола.

источник: «РБ-Спорт»
«Пари НН» подписал контракт с воспитанником «Интера»
Известен игровой номер футболиста.
02.08.2023 14:02
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Круговой: мы рады за Кузяева, он хотел попробовать себя в Европе
Кузяев перешёл в «Гавр».
02.08.2023 14:01
Футбол
автор: Александр Кожевников
Команда Тарасова идёт за Кубком России. Родина Медиа» — «Динамо-Вологда»: где смотреть онлайн, по ТВ
Команда Тарасова идёт за Кубком России. Родина Медиа» — «Динамо-Вологда»: где смотреть онлайн, по ТВ
Матч состоится в Москве.
02.08.2023 13:49
Футбол
автор: Максим Скороходов
Московское «Динамо» подпишет вратаря БАТЭ за 500 тысяч евро
Голкиперу всего 19 лет.
02.08.2023 13:33
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Босниец из «Балтики» выразил желание сыграть в товарищеском матче против сборной России
В 2020 году он стал чемпионом Боснии и Герцеговины в составе клуба «Сараево».
02.08.2023 13:27
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Спартак» согласовал с «Олимпиакосом» сделку по трансферу Рябчука
«Спартак» согласовал с «Олимпиакосом» сделку по трансферу Рябчука
Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 4 млн евро.
02.08.2023 13:02
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
В «Химках» опровергли информацию об уходе генерального директора клуба
В «Химках» опровергли информацию об уходе генерального директора клуба
«Химки» неудачно начали сезон Первой лиги.
02.08.2023 12:53
Футбол
автор: Александр Кожевников
Петржела считает, что возвращение Азмуна поможет «Зениту» в борьбе за титул
Клуб из Санкт-Петербурга сделал предложение «Байеру».
02.08.2023 12:44
Футбол
автор: Александр Кожевников
Гагнидзе рассказал, почему приостановил контракт с «Динамо» и перешел в польский «Ракув»
Заиграть в Европе не удалось.
02.08.2023 12:35
Футбол
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.