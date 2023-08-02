В «Зените» опровергли слухи о том, что клуб хочет вернуть Азмуна

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о том, что клуб хочет вернуть нападающего Сердара Азмуна.

«Зенит» хочет вернуть Азмуна? Это слухи», — приводит «РБ Спорт» слова Медведева.

Ранее сообщалось, что санкт-петербургский клуб заинтересован в его возращении. Ранее Азмун высказывался о желании уйти из немецкого клуба, однако, так как иранец травмирован, ни один клуб не был готов предложить за него 10 млн евро.

Напомним, иранский форвард получил травму левой голени в первый тренировочный день сбора клуба из Леверкузена.

Сердан Азмун перешёл в стан «фармацевтов» в январе 2022 года. Ранее он выступал в РПЛ за «Зенит», «Ростов» и «Рубин».

В минувшем сезоне он провел за «Байер» 33 встречи, в которых забил четыре гола.