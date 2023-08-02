Московское «Динамо» подпишет вратаря БАТЭ за 500 тысяч евро

19-летний белорусский футболист Андрей Кудравец, выступающий за БАТЭ на позиции голкипера, может стать игроком московского «Динамо».

Об этом сегодня, 2 августа, сообщает популярный инсайдер Иван Карпов в своих социальных сетях.

Согласно информации источника, москвичи уже оформили официальное предложение на трансфер. Бело-голубые предложили за голкипера 500 тысяч евро.

Ещё несколько месяцев назад белорусский клуб требовал за талантливого Андрея Кудравеца в три раз больше, однако сейчас у БАТЭ возникли финансовые сложности. В связи с тем, что клубу срочно нужны деньги, руководство готово отдать голкипера за 500 тысяч евро.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Кудравеца составляет 800 тысяч евро. Он входит в топ-12 самых дорогостоящих голкиперов мира до 20 лет.