Команда Тарасова идёт за Кубком России. Родина Медиа» — «Динамо-Вологда»: где смотреть онлайн, по ТВ

2 августа в 16:30 по московскому времени начнётся матч Кубка России между «Родиной Медиа» и «Динамо-Вологдой».

Встреча состоится в Москве на стадионе «Спартаковец им. Старостина». Обслужит матч судейская бригада во главе с Михаила Тарана.

Игра будет транслироваться на телеканале «Матч ТВ». Показ начнётся в 16:15 мск, также трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте холдинга.

1 августа другой клуб Медиалиги «Амкал» прошел первый раунд Кубка России, обыграв «Знамя» - 3:2.