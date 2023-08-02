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Команда Тарасова идёт за Кубком России. Родина Медиа» — «Динамо-Вологда»: где смотреть онлайн, по ТВ

Матч состоится в Москве.
Команда Тарасова идёт за Кубком России. Родина Медиа» — «Динамо-Вологда»: где смотреть онлайн, по ТВ
02 августа 2023 13:49
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Родина Медиа"

2 августа в 16:30 по московскому времени начнётся матч Кубка России между «Родиной Медиа» и «Динамо-Вологдой».

Встреча состоится в Москве на стадионе «Спартаковец им. Старостина». Обслужит матч судейская бригада во главе с Михаила Тарана.

Игра будет транслироваться на телеканале «Матч ТВ». Показ начнётся в 16:15 мск, также трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте холдинга.

1 августа другой клуб Медиалиги «Амкал» прошел первый раунд Кубка России, обыграв «Знамя» - 3:2.

источник: «Советский спорт»
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