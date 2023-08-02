«Пари НН» подписал контракт с воспитанником «Интера»

«Пари НН» объявил о подписании контракта с нападающим сборной Гвинеи-Бисау Зе Турбо.

Отметим, что 26-летний футболист занимался в академиях «Реала», «Спортинга» и «Интера»

Как сообщает пресс-служба клуба РПЛ, с Зе Турбо подписано трехлетнее соглашение. Экс-форвард катарской «Аль-Мархии» будет за нижегородскую команду под девятым номером.

Ранее футболист выступал за ряд европейских, южноамериканских и азиатских клубов. За последние семь лет Зе Турбо сменил 11 команд.