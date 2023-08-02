Круговой: мы рады за Кузяева, он хотел попробовать себя в Европе

Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал переход своего бывшего одноклубника Далера Кузяева в французский «Гавр».

«Попрощались ли с Кузяевым? Нет. После последней игры прошлого сезона с «Факелом» он уехал. Ушел по-английски? Он еще вернется. Это его мечта была — попробовать себя в Европе, в топовом чемпионате. Мы все за него очень рады. Хочу ли я повторить его путь? Конечно, каждому футболисту хочется попробовать себя в Европе. Поэтому поживем — увидим», — приводят слова Кругового «Известия».

Напомним, 12 июля экс-футболист подписал с европейским клубом двухлетний контракт.

В минувшем сезоне Далер провёл за «Зенит» 35 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал семь голевых передач.

В 1-м туре чемпионата Франции «Гавр» сыграет в гостях с «Монпелье». Матч состоится 13 августа.