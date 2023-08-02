ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Круговой: мы рады за Кузяева, он хотел попробовать себя в Европе

Кузяев перешёл в «Гавр».
02 августа 2023 14:01
автор: Александр Кожевников

Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал переход своего бывшего одноклубника Далера Кузяева в французский «Гавр».

«Попрощались ли с Кузяевым? Нет. После последней игры прошлого сезона с «Факелом» он уехал. Ушел по-английски? Он еще вернется. Это его мечта была — попробовать себя в Европе, в топовом чемпионате. Мы все за него очень рады. Хочу ли я повторить его путь? Конечно, каждому футболисту хочется попробовать себя в Европе. Поэтому поживем — увидим», — приводят слова Кругового «Известия».

Напомним, 12 июля экс-футболист подписал с европейским клубом двухлетний контракт.

В минувшем сезоне Далер провёл за «Зенит» 35 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал семь голевых передач.

В 1-м туре чемпионата Франции «Гавр» сыграет в гостях с «Монпелье». Матч состоится 13 августа.

источник: «Известия»
КДК отменил красную карточку защитника ЦСКА Милана Гаича в матче с «Ахматом»
Встреча прошла в рамках второго тура РПЛ и закончилась победой армейцев (2:3).
02.08.2023 14:22
Футбол
автор: Виталий Овсянников
В БАТЭ подтвердили, что клуб получил предложение «Динамо» по вратарю Кудравцу
Игрок хочет в Москву.
02.08.2023 14:15
Футбол
автор: Максим Скороходов
Футболист «Динамо» Владислав Карапузов перешёл в «Пари НН»
Полузащитник будет выступать за нижегородцев под 77 номером.
02.08.2023 14:10
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Пари НН» подписал контракт с воспитанником «Интера»
Известен игровой номер футболиста.
02.08.2023 14:02
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Команда Тарасова идёт за Кубком России. Родина Медиа» — «Динамо-Вологда»: где смотреть онлайн, по ТВ
Команда Тарасова идёт за Кубком России. Родина Медиа» — «Динамо-Вологда»: где смотреть онлайн, по ТВ
Матч состоится в Москве.
02.08.2023 13:49
Футбол
автор: Максим Скороходов
Московское «Динамо» подпишет вратаря БАТЭ за 500 тысяч евро
Голкиперу всего 19 лет.
02.08.2023 13:33
Футбол
автор: Виталий Овсянников
В «Зените» опровергли слухи о том, что клуб хочет вернуть Азмуна
В «Зените» опровергли слухи о том, что клуб хочет вернуть Азмуна
Ранее сообщалось, что игрок может вернуться в Санкт-Петербург.
02.08.2023 13:31
Футбол
автор: Александр Кожевников
Босниец из «Балтики» выразил желание сыграть в товарищеском матче против сборной России
В 2020 году он стал чемпионом Боснии и Герцеговины в составе клуба «Сараево».
02.08.2023 13:27
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Спартак» согласовал с «Олимпиакосом» сделку по трансферу Рябчука
«Спартак» согласовал с «Олимпиакосом» сделку по трансферу Рябчука
Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 4 млн евро.
02.08.2023 13:02
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.