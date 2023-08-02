Футболист «Динамо» Владислав Карапузов перешёл в «Пари НН»

Сегодня, 2 августа, официальный сайт «Пари НН» объявил о переходе в нижегородский клуб Владислава Карапузова из московского «Динамо».

Полузащитник подписал с нижегородским коллективом арендное соглашение, срок которого составит один год. Далее клуб имеет право выкупить Владислава Карапузова. По информации СМИ, сумма выкупа составит 40 млн рублей, в случае если он сыграет за «Пари НН» в половине игр текущего сезона.

Также отмечается, что аренда будет бесплатной. За нижегородцев 23-летний российский игрок будет выступать под номером 77.

В текущем сезоне Карапузов уже провел два матча за московское «Динамо». В прошлых двух сезонах он играл за «Ахмат» на правах аренды.