В БАТЭ подтвердили, что клуб получил предложение «Динамо» по вратарю Кудравцу

Генеральный директор БАТЭ Михаил Деменцевич подтвердил, что московское «Динамо» интересуется вратарем Андреем Кудравцом.

Ранее сообщалось, что бело-голубые предлагают 500 тысяч евро за 19-летнего голкипера и готовы оставить его в БАТЭ на правах аренды до конца сезона.

«Да, «Динамо» сделало предложение. Но мы пока участвуем в квалификационных играх еврокубков, поэтому вратарь с нами. Думаю, в зимнее трансферное окно предложение однозначно будет рассмотрено. Потому что игрок хочет в «Динамо» — в большой клуб», - приводит Sport24.ru слова представителя БАТЭ.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Кудравеца составляет 800 тысяч евро. Он входит в топ-12 самых дорогостоящих голкиперов мира до 20 лет.