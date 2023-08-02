ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

КДК отменил красную карточку защитника ЦСКА Милана Гаича в матче с «Ахматом»

Встреча прошла в рамках второго тура РПЛ и закончилась победой армейцев (2:3).
КДК отменил красную карточку защитника ЦСКА Милана Гаича в матче с «Ахматом»
02 августа 2023 14:22
автор: Виталий Овсянников
автор фото: ФК "Ахмат"

Артур Григорьянц, занимающий должность главы Контрольно‑дисциплинарного комитета РФС, заявил, что КДК отменил дисквалификацию защитника ЦСКА Милана Гаича.

В матче второго тура РПЛ против «Ахмата» игрок армейцев совершил фол последней надежды. Изначально арбитр показал Гаичу предупреждение, а затем изменил своё решение, и серб был удален с поля. ЦСКА обратился в КДК РФС с просьбой аннулировать красную карточку защитника.

«В соответствии с регламентом КДК отправил документы в ЭСК по красной карточке Гаича. Милан принял участие в заседании КДК по видеосвязи. ЭСК установил, что судья ошибочно показал красную карточку. КДК отменил дисквалификацию Гаичу», — заявил Григорьянц в интервью изданию «Чемпионат».

источник: Чемпионат.com
Эссьен Эдедем подписал контракт с «Пари НН»
Ранее нигериец выступал за клуб «Аль-Ахдар» (Эль-Байда).
02.08.2023 15:33
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Комментатор Ботов посоветовал 2DROTS не ждать легкой победы над «Сахалином»
Матч начнется в 19:30 мск.
02.08.2023 15:22
Футбол
автор: Максим Скороходов
Легенда «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал о восстановлении после инсульта
Футболист является бронзовым призером ОИ-1980 в составе сборной СССР.
02.08.2023 15:20
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Гасилин рассказал, в чем заключается преимущество Медиалиги над РПЛ и ФНЛ
В 2023 году форвард вошел в состав команды «Чисто Питер».
02.08.2023 15:01
Футбол
автор: Максим Скороходов
КДК РФС: Арбитр правильно засчитал гол Дзюбы в матче с «Факелом»
Матч завершился победой «Локомотива» со счетом 1:4.
02.08.2023 14:56
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Агент Барриоса допустил уход игрока из «Зенита» в летнее трансферное окно
Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.
02.08.2023 14:40
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
КДК не отменил красную карточку Сергея Семака, получившего удаление после матча с «Ростовом»
КДК не отменил красную карточку Сергея Семака, получившего удаление после матча с «Ростовом»
Встреча прошла в рамках второго тура РПЛ и закончилась вничью 1:1.
02.08.2023 14:30
Футбол
автор: Виталий Овсянников
В БАТЭ подтвердили, что клуб получил предложение «Динамо» по вратарю Кудравцу
Игрок хочет в Москву.
02.08.2023 14:15
Футбол
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.