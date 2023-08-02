КДК отменил красную карточку защитника ЦСКА Милана Гаича в матче с «Ахматом»

Артур Григорьянц, занимающий должность главы Контрольно‑дисциплинарного комитета РФС, заявил, что КДК отменил дисквалификацию защитника ЦСКА Милана Гаича.

В матче второго тура РПЛ против «Ахмата» игрок армейцев совершил фол последней надежды. Изначально арбитр показал Гаичу предупреждение, а затем изменил своё решение, и серб был удален с поля. ЦСКА обратился в КДК РФС с просьбой аннулировать красную карточку защитника.

«В соответствии с регламентом КДК отправил документы в ЭСК по красной карточке Гаича. Милан принял участие в заседании КДК по видеосвязи. ЭСК установил, что судья ошибочно показал красную карточку. КДК отменил дисквалификацию Гаичу», — заявил Григорьянц в интервью изданию «Чемпионат».