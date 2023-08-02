КДК не отменил красную карточку Сергея Семака, получившего удаление после матча с «Ростовом»

Артур Григорьянц, занимающий должность главы Контрольно‑дисциплинарного комитета РФС, заявил, что КДК не отменил дисквалификацию главного тренера «Зенита» Сергея Семака после матча с «Ростовом».

«Семак был удалён за выход на футбольное поле после матча в конфронтационной манере. Он принял участие в заседании. Была просьба отменить красную карточку. Из ЭСК получили заключение: Кукляк правильно удалил Семака. КДК не отменил красную карточку, но не стал применять дополнительных санкций», — заявил Григорьянц в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, после финального свиста матча «Ростов» - «Зенит» 47-летний специалист вступил в словесную перепалку с главным арбитром матча Евгением Кукуляком, за что был удалён с поля.