КДК РФС: Арбитр правильно засчитал гол Дзюбы в матче с «Факелом»

Пресс-служба КДК РФС объявила о том, что в матче 2-го тура РПЛ между воронежским «Факелом» и московским «Локомотивом» (1:4) главный арбитр Василий Казарцев верно засчитал гол нападающего железнодорожников Артема Дзюбы.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что в действиях игрока атакующей команды «Локомотив» №7 Артема Дзюбы, забившего гол в ворота команды «Факел», комиссия не усмотрела нарушения правил в единоборстве за мяч против игрока обороняющейся команды «Факел» №47 Сергея Божина, так как физический контакт между игроками не являлся наказуемым и со стороны нападающего не было акцентированного толчка соперника, повлиявшего на возможность защитника бороться за мяч. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и засчитать взятие ворот в данном игровом эпизоде», — написано в заявлении КДК РФС.

Напомним, по итогам первых двух туров РПЛ «Локомотив» набрал четыре очка и расположился на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. «Факел» проиграл обе встречи и данный момент идёт на последней 16-й строчке.