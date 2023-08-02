Легенда «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал о восстановлении после инсульта

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал о восстановлении после перенесенного инсульта.

Напомним, что 70-летнего футболиста госпитализировали в конце мая. Позднее Гаврилову успешно провели операцию на сонной артерии.

«Мне ужe относительно полегче разговаривать. Дeржусь! Врачи говорят продолжать заниматься, на восстановление нужно врeмя. Надо дождаться 7 августа и будут рeшать, куда меня перенаправить. Можeт быть, с перерывом продолжу реабилитацию: поеду нa несколько недель домой, а потом вернусь нa процедуры», — приводит Sport24 слова Гаврилова.

Напомним, что футболист выступал за «Спартак» с 1977 по 1985 год. Гаврилов является чемпионом СССР.