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Легенда «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал о восстановлении после инсульта

Футболист является бронзовым призером ОИ-1980 в составе сборной СССР.
02 августа 2023 15:20
автор: Александр Поволоцкий

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал о восстановлении после перенесенного инсульта.

Напомним, что 70-летнего футболиста госпитализировали в конце мая. Позднее Гаврилову успешно провели операцию на сонной артерии.

«Мне ужe относительно полегче разговаривать. Дeржусь! Врачи говорят продолжать заниматься, на восстановление нужно врeмя. Надо дождаться 7 августа и будут рeшать, куда меня перенаправить. Можeт быть, с перерывом продолжу реабилитацию: поеду нa несколько недель домой, а потом вернусь нa процедуры», — приводит Sport24 слова Гаврилова.

Напомним, что футболист выступал за «Спартак» с 1977 по 1985 год. Гаврилов является чемпионом СССР.

источник: Sport24.ru
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