Гасилин рассказал, в чем заключается преимущество Медиалиги над РПЛ и ФНЛ

Воспитанник «Зенита» Алексей Гасилин рассказал, в чем состоит преимущество медиафутбола в России.

«Медиафутбол более открыт. Плюс медиаклубы умеют работать с болельщиками. Естественно, «Амкал» за 5–6 лет собрал армию поклонников. А Вторая лига что, умеет работать с болельщиками? У нас команды РПЛ не умеют. О чем мы говорим?» - приводит «Матч ТВ» слова Гасилина.

1 августа клуб Медиалиги «Амкал» прошел первый раунд Кубка России, обыграв «Знамя» - 3:2.

Сегодня, в борьбу за трофей включатся «Родина Медиа» и 2DROTS, который сыграют против «Динамо-Вологды» и «Сахалина» соответственно.