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Комментатор Ботов посоветовал 2DROTS не ждать легкой победы над «Сахалином»

Матч начнется в 19:30 мск.
02 августа 2023 15:22
автор: Максим Скороходов

Комментатор Павел Ботов сделал прогноз на матч первого раунда пути регионов Кубка России против «Сахалина».

«Сейчас идет такая тенденция что 2DROTS — явный фаворит в матче с «Сахалином». Да, фаворит, но не стоит настолько переоценивать его силу в этом противостоянии. Сказаться могут моменты с акклиматизацией и перелетом, так как матч состоится в Москве. Но, думаю, 2DROTS столкнутся с серьезной обороной, «Сахалин» не будет играть первым номером, и это предстоит вскрывать. Легкой победы в этом матче ждать от них не стоит», - приводит «Газета.ru» слова Ботова.

Матч 2DROTS - «Сахалин» пройдет на стадионе «Москвич» и начнется в 19:30 по московскому времени.

До его начала свою встречу сыграют «Родина Медиа» и «Динамо-Барнаул».

1 августа клуб Медиалиги «Амкал» прошел первый раунд Кубка России, обыграв «Знамя» - 3:2.

«Сахалин» выступает в третьей группе дивизиона Б Второй лиги, сезон команда начала с победы над «Строгино» (1:0).

источник: «Газета.Ru»
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