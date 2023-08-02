Комментатор Ботов посоветовал 2DROTS не ждать легкой победы над «Сахалином»

Комментатор Павел Ботов сделал прогноз на матч первого раунда пути регионов Кубка России против «Сахалина».

«Сейчас идет такая тенденция что 2DROTS — явный фаворит в матче с «Сахалином». Да, фаворит, но не стоит настолько переоценивать его силу в этом противостоянии. Сказаться могут моменты с акклиматизацией и перелетом, так как матч состоится в Москве. Но, думаю, 2DROTS столкнутся с серьезной обороной, «Сахалин» не будет играть первым номером, и это предстоит вскрывать. Легкой победы в этом матче ждать от них не стоит», - приводит «Газета.ru» слова Ботова.

Матч 2DROTS - «Сахалин» пройдет на стадионе «Москвич» и начнется в 19:30 по московскому времени.

До его начала свою встречу сыграют «Родина Медиа» и «Динамо-Барнаул».

1 августа клуб Медиалиги «Амкал» прошел первый раунд Кубка России, обыграв «Знамя» - 3:2.

«Сахалин» выступает в третьей группе дивизиона Б Второй лиги, сезон команда начала с победы над «Строгино» (1:0).