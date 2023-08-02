Эссьен Эдедем подписал контракт с «Пари НН»

Сегодня, 2 августа, пресс-служба «Пари НН» объявила о подписании контракта с 25-летним нигерийским полузащитником Эссьеном Эдедемом.

Соглашение подписано на два года. Опорный полузащитник будет играть в нижегородском клубе под номером 21.

Ранее он выступал за ливийский клуб «Аль-Ахдар» (Эль-Байда), откуда ушёл после окончания сезона-2022/23 в качестве свободного агента.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Эссьена Эдедема составляет 175 тысяч евро.

Также сегодня, 2 августа, «Пари НН» объявил о переходе Зе Турбо и Владислава Карапузова.