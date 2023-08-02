Переход Соколова в «Пари НН» сорвался

20-летний российский футболист Артём Соколов, выступающий за «Крылья Советов» на позиции полузащитника, остаётся в самарском клубе.

Он должен был перейти в «Пари НН», но трансфер сорвался. Об этом сообщает издание «Чемпионат».

Согласно данным источника, клубы уже согласовали переход за 35 млн рублей, однако во время медицинского осмотра у Соколова были обнаружены проблемы со здоровьем из-за последствий коронавируса.

В итоге переход сорвался, а сам Соколов вернулся в Самару, где будет проходить лечение в одной из местных больниц.

В минувшем сезоне он провёл 18 матчей в рамках РПЛ и три игры в Кубке России.