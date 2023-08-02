У «Динамо» есть время до конца недели, чтобы определиться с трансфером Захаряна в «Старсбур»

«Динамо» дали время до конца недели, чтобы в клубе определились с ответом на предложение «Страсбура» по хавбеку Арсену Захаряну. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Как информирует источник, в случае, если московский клуб не даст ответ французам за неделю, то трансфер не состоится.

Захарян является воспитанником академии «Динамо». В минувшем сезоне за московскую команду он сыграл 37 матчей, в которых забил пять голов и отдал десять результативных передач. Его контракт с бело-голубыми действует до лета 2024 года. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.