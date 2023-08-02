Дмитрий Кузнецов: 2DROTS будет пытаться побить прошлогоднее достижение

Главный тренер медийной команды 2DROTS Дмитрий Кузнецов рассказал о целях команды на Кубок России.

«Мы не собираемся бить никакие рекорды. 2DROTS просто хочет выигрывать каждую игру, все зависит от нас. Мы желаем побед в этом турнире и «Родине Медиа», и «Амкалу». Да, они соперники наши в МФЛ, но также и друзья. 2DROTS будет пытаться побить прошлогоднее достижение — пройти дальше второй стадии в Кубке, но для этого нужно будет приложить много усилий», — приводит слова Кузнецова Metaratings.

Напомним, в первом раунде Кубка России 2DROTS дома сыграет с «Сахалином», начало встречи — 19:30 по московскому времени.

В прошлом году 2DROTS вылетели в первом раунде Пути регионов Кубка страны.