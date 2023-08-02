ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Вольфсбург» подпишет Рожерио, которого «Сассуоло» отказался продавать «Спартаку»

02 августа 2023 17:51
автор: Степан Шереметьев

«Вольфсбург» договорился о переходе защитника «Сассуоло» Рожерио, сообщил в твиттере инсайдер Фабрицио Романо.

Этим летом 25-летнего бразильца хотел купить «Спартак». По словам директора «Сассуоло» Джованни Карневали, московский клуб предложил €8 млн, однако итальянцы решили не продавать игрока, так как «не хотят иметь дело с русскими».

Рожерио перешел в «Сасссуоло» из системы «Ювентуса» в 2019 году за €7 млн. В сезоне-2022/23 он провел за черно-зеленых 37 матчей, сделал 4 результативные передачи, заработал 5 желтых и 1 красную карточку.

«Родина Медиа» вылетела из Кубка России, разгромно проиграв «Динамо-Вологде»
«Родина Медиа» вылетела из Кубка России, разгромно проиграв «Динамо-Вологде»
Матч прошел в Москве.
02.08.2023 18:21
Футбол
автор: Максим Скороходов
Вологодское «Динамо» довело счёт с «Родиной Медиа» до разгромного
Третий мяч был забит на 89-=й минуте встречи.
02.08.2023 18:16
Футбол
автор: Александр Кожевников
Рахимов не считает, что «Рубин» стоит специально настраивать на «Спартак»
Матч состоится 5 августа.
02.08.2023 17:52
Футбол
автор: Александр Кожевников
Вологодское «Динамо» забило второй гол в ворота «Родины Медиа»
Матч проходит в Москве.
02.08.2023 17:39
Футбол
автор: Максим Скороходов
2DROTS вступает в борьбу за Кубок России: где смотреть матч против «Сахалина» онлайн и по ТВ
2DROTS вступает в борьбу за Кубок России: где смотреть матч против «Сахалина» онлайн и по ТВ
Игра пройдет в Москве.
02.08.2023 17:35
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Родина Медиа» проигрывает «Динамо-Вологде» после завершения первого тайма матча Кубка России
Матч проходит в Москве.
02.08.2023 17:15
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Динамо-Вологда» открыло счет в матче с «Родиной Медиа»
Матч проходит в Москве.
02.08.2023 17:04
Футбол
автор: Максим Скороходов
Дмитрий Кузнецов: 2DROTS будет пытаться побить прошлогоднее достижение
2DROTS сыграют в первом круге с «Сахалином».
02.08.2023 16:52
Футбол
автор: Александр Кожевников
Джанлуиджи Буффон объявил о завершении карьеры
Джанлуиджи Буффон объявил о завершении карьеры
Об этом спортсмен сообщил в социальных сетях.
02.08.2023 16:28
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.