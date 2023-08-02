«Вольфсбург» подпишет Рожерио, которого «Сассуоло» отказался продавать «Спартаку»

«Вольфсбург» договорился о переходе защитника «Сассуоло» Рожерио, сообщил в твиттере инсайдер Фабрицио Романо.

Этим летом 25-летнего бразильца хотел купить «Спартак». По словам директора «Сассуоло» Джованни Карневали, московский клуб предложил €8 млн, однако итальянцы решили не продавать игрока, так как «не хотят иметь дело с русскими».

Рожерио перешел в «Сасссуоло» из системы «Ювентуса» в 2019 году за €7 млн. В сезоне-2022/23 он провел за черно-зеленых 37 матчей, сделал 4 результативные передачи, заработал 5 желтых и 1 красную карточку.