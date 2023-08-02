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«Родина Медиа» вылетела из Кубка России, разгромно проиграв «Динамо-Вологде»

Матч прошел в Москве.
«Родина Медиа» вылетела из Кубка России, разгромно проиграв «Динамо-Вологде»
02 августа 2023 18:21
автор: Максим Скороходов
автор фото: РФС

«Родина Медиа» в первом раунде пути регионов Кубка России проиграла «Динамо-Вологде» со счетом 0:3.

Счет в игре на 31-й минуте открыл представитель вологодской команды Максим Мешалкин, на 50-й минуте преимущество профессионалов упрочил Руслан Баширов, окончательный результат установил Артур Туманян.

В следующем раунде Кубка России «Динамо-Вологда» сыграет со «Спартаком» из Костромы.

Кубок России

Путь регионов. 1-й раунд

«Родина Медиа» (Москва) - «Динамо-Вологда» - 0:3 (0:1)

Голы: Мешалкин, 31; Баширов, 50; Туманян, 88

источник: «Советский спорт»
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