«Сочи» хочет получить 3 миллиона евро за Дркушича

Переговоры между «Сочи» и «Црвеной Звездой» по трансферу защитника Вани Дркушича продолжаются. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Сообщается, что «Сочи» хочет получить за игрока три миллиона евро, однако сербский клуб хотел бы заплатить меньшую сумму.

Дркушичу 23 года. За «Сочи» он играет с января 2022 года. В нынешнем сезоне РПЛ словенский футболист провел 25 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что его агент действительно контактировал с руководством московского «Динамо», однако, переговоры состоялись в зимнее трансферное окно.