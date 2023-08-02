«Челси» продлил контракт с Колвиллом, подписав долгосрочное соглашение с защитником

«Челси» объявил о продлении контракта с защитником Леви Колвиллом.

С 20-летним футболистом молодежной сборной Англии подписали шестилетний контракт с возможностью продления соглашения на один год.

«Это всегда было легким решением, я тут вырос, все, что я знаю — это «Челси». Я поговорил с главным тренером, и он убедил меня, что я нужен команде. Он говорил со мной не как с игроком, а как с человеком. Это имело большое значение», - приводит пресс-служба «Челси» слова футболиста.

Прошлый сезон Колвилл провел в аренде «Брайтоне», за который сыграл 22 матча и получил одну желтую карточку.