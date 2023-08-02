ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Челси» продлил контракт с Колвиллом, подписав долгосрочное соглашение с защитником

На счету 20-летнего футболиста 17 матчей в АПЛ.
02 августа 2023 19:26
автор: Максим Скороходов

«Челси» объявил о продлении контракта с защитником Леви Колвиллом.

С 20-летним футболистом молодежной сборной Англии подписали шестилетний контракт с возможностью продления соглашения на один год.

«Это всегда было легким решением, я тут вырос, все, что я знаю — это «Челси». Я поговорил с главным тренером, и он убедил меня, что я нужен команде. Он говорил со мной не как с игроком, а как с человеком. Это имело большое значение», - приводит пресс-служба «Челси» слова футболиста.

Прошлый сезон Колвилл провел в аренде «Брайтоне», за который сыграл 22 матча и получил одну желтую карточку.

источник: ФК «Челси»
Гаджиев заявил, что в России слишком оберегают судей
Ранее КДК не отменил удаление Сергея Семака.
02.08.2023 19:57
Футбол
автор: Александр Кожевников
Георгий Миланов хочет вернуться в РПЛ
Игрок выступал за ЦСКА на протяжении пяти лет.
02.08.2023 19:52
Футбол
автор: Александр Кожевников
В 2DROTS уверены, что заставили профессиональные клубы поменять к себе отношение
Медиаклубы второй год подряд выступают в Кубке России.
02.08.2023 19:44
Футбол
автор: Максим Скороходов
Создатель «Амкала» нацелился на статус профессионального клуба
«Амкал» вышел во второй раунд Кубка страны.
02.08.2023 19:38
Футбол
автор: Александр Кожевников
2DROTS и «Сахалин» объявили составы на матч Кубка России
2DROTS и «Сахалин» объявили составы на матч Кубка России
Игра пройдет в Москве.
02.08.2023 18:55
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Сочи» хочет получить 3 миллиона евро за Дркушича
Игрок может перейти в «Црвену Звезду».
02.08.2023 18:54
Футбол
автор: Александр Кожевников
Вендел включен в заявку «Зенита» на матчи РПЛ
Вендел включен в заявку «Зенита» на матчи РПЛ
Игрок останется в Санкт-Петербурге.
02.08.2023 18:52
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Родина Медиа» вылетела из Кубка России, разгромно проиграв «Динамо-Вологде»
«Родина Медиа» вылетела из Кубка России, разгромно проиграв «Динамо-Вологде»
Матч прошел в Москве.
02.08.2023 18:21
Футбол
автор: Максим Скороходов
Вологодское «Динамо» довело счёт с «Родиной Медиа» до разгромного
Третий мяч был забит на 89-й минуте встречи.
02.08.2023 18:16
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.