Создатель «Амкала» нацелился на статус профессионального клуба

Создатель «Амкала» Герман Попков считает, что клуб может стать профессиональным.

«Амкал» может стать профессиональным клубом. Это один из вариантов событий. Есть несколько вариантов стратегического развития. Для меня это не мечта, как у Жени из 2DROTS. Я в целом не большой фанат соревновательного футбола в формате чемпионата. Для меня кубки с играми на выбывание намного интереснее. Это все щепетильно, по нервам долбит. А в лигах все превращается в рутину, и может быть неинтересно снимать контент. А если это станет так, то я вряд ли буду ездить на каждый матч и отдавать столько внимания этому», — приводит слова Германа Metaratings.ru.

Напомним, «Амкал» одержал победу над над «Знаменем» из Ногинска (3:2) в первом раунде Пути регионов Кубка России.

В составе победителей голы забили Анатолий Катрич (29-я минута), Владимир Лобкарёв (61) и Евгений Маричев (72). За ногинскую команду забитыми мячами отметились Никита Саламатов (31) и Дмитрий Вансович (85).

В итоге любительский клуб пробился во второй раунд турнира, где сыграет с «Текстильщиком».