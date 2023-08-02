ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Создатель «Амкала» нацелился на статус профессионального клуба

«Амкал» вышел во второй раунд Кубка страны.
02 августа 2023 19:38
автор: Александр Кожевников

Создатель «Амкала» Герман Попков считает, что клуб может стать профессиональным.

«Амкал» может стать профессиональным клубом. Это один из вариантов событий. Есть несколько вариантов стратегического развития. Для меня это не мечта, как у Жени из 2DROTS. Я в целом не большой фанат соревновательного футбола в формате чемпионата. Для меня кубки с играми на выбывание намного интереснее. Это все щепетильно, по нервам долбит. А в лигах все превращается в рутину, и может быть неинтересно снимать контент. А если это станет так, то я вряд ли буду ездить на каждый матч и отдавать столько внимания этому», — приводит слова Германа Metaratings.ru.

Напомним, «Амкал» одержал победу над над «Знаменем» из Ногинска (3:2) в первом раунде Пути регионов Кубка России.

В составе победителей голы забили Анатолий Катрич (29-я минута), Владимир Лобкарёв (61) и Евгений Маричев (72). За ногинскую команду забитыми мячами отметились Никита Саламатов (31) и Дмитрий Вансович (85).

В итоге любительский клуб пробился во второй раунд турнира, где сыграет с «Текстильщиком».

источник: Metaratings.ru
Гаджиев заявил, что в России слишком оберегают судей
Ранее КДК не отменил удаление Сергея Семака.
02.08.2023 19:57
Футбол
автор: Александр Кожевников
Георгий Миланов хочет вернуться в РПЛ
Игрок выступал за ЦСКА на протяжении пяти лет.
02.08.2023 19:52
Футбол
автор: Александр Кожевников
В 2DROTS уверены, что заставили профессиональные клубы поменять к себе отношение
Медиаклубы второй год подряд выступают в Кубке России.
02.08.2023 19:44
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Челси» продлил контракт с Колвиллом, подписав долгосрочное соглашение с защитником
На счету 20-летнего футболиста 17 матчей в АПЛ.
02.08.2023 19:26
Футбол
автор: Максим Скороходов
2DROTS и «Сахалин» объявили составы на матч Кубка России
2DROTS и «Сахалин» объявили составы на матч Кубка России
Игра пройдет в Москве.
02.08.2023 18:55
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Сочи» хочет получить 3 миллиона евро за Дркушича
Игрок может перейти в «Црвену Звезду».
02.08.2023 18:54
Футбол
автор: Александр Кожевников
Вендел включен в заявку «Зенита» на матчи РПЛ
Вендел включен в заявку «Зенита» на матчи РПЛ
Игрок останется в Санкт-Петербурге.
02.08.2023 18:52
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Родина Медиа» вылетела из Кубка России, разгромно проиграв «Динамо-Вологде»
«Родина Медиа» вылетела из Кубка России, разгромно проиграв «Динамо-Вологде»
Матч прошел в Москве.
02.08.2023 18:21
Футбол
автор: Максим Скороходов
Вологодское «Динамо» довело счёт с «Родиной Медиа» до разгромного
Третий мяч был забит на 89-й минуте встречи.
02.08.2023 18:16
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.