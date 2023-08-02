В 2DROTS уверены, что заставили профессиональные клубы поменять к себе отношение

Футболист 2DROTS Владислав Ослоновский рассказал, чем текущий сезон Кубка России будет отличаться от предыдущего.

«Главное отличие от прошлого сезона — профессиональные клубы поменяли свое отношение к нам. Ранее люди нас не знали и не понимали, что их ждет. Сейчас все понимают, что мы как минимум не слабее тех, с кем они играют в чемпионате, а может и сильнее», - приводит «Матч ТВ» слова игрока медиаклуба.

В прошлом сезоне 2DROTS дошли до второго раунда Кубка России, где проиграли «Текстильщику» из Иваново в серии пенальти (1:1, 5:3, пен.). В первом раунде турнира в 2023 году 2DROTS играют с «Сахалином».