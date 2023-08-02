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Георгий Миланов хочет вернуться в РПЛ

Игрок выступал за ЦСКА на протяжении пяти лет.
02 августа 2023 19:52
автор: Александр Кожевников

Агент Мирчо Димитров, представляющий интересы экс-полузащитника ЦСКА Георгия Миланова, сообщил о возможном возвращении своего клиента в Россию.

«Конечно, Миланов хочет вернуться в Россию, он скучает по ЦСКА. Сейчас Георгий ищет себе клуб. Он полгода очень хорошо играл в Дубае, но ему 31 год. У него уже возраст, но он находится в хороших кондициях. В России его знают, если он нужен будет, обратятся. Я неделю назад общался с Виктором Гончаренко, он ничего не сказал мне. Миланов пять лет жил в России, играл за ЦСКА, скучает по тем временам. После ухода из РПЛ, у него как-то неудачно получилось, была пандемия, и потом он вернулся в Болгарию», — приводит слова Димитрова Metaratings.ru.

Миланов выступал в составе ЦСКА с 2013 по 2018 годы. В составе клуба он провёл 148 матчей. Вместе с армейцами он дважды становился чемпионом России.

источник: Metaratings.ru
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