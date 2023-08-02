Гаджиев заявил, что в России слишком оберегают судей

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев считает, что судей в РПЛ слишком оберегают.

«Судей слишком оберегают. Критиковать можно всех: тренеров, игроков. А вот судью нельзя критиковать. Если Семак никак не оскорбил судью, то он, безусловно, прав в этой ситуации. Что такого в том, что он просто спросил про какой-то спорный эпизод? Он имел на это полное право», — приводит слова Гаджиева «Спорт День за Днем».

Ранее КДК не отменил дисквалификацию главного тренера «Зенита» Сергея Семака после матча с «Ростовом».

Напомним, после финального свиста матча «Ростов» - «Зенит» 47-летний специалист вступил в словесную перепалку с главным арбитром матча Евгением Кукуляком, за что был удалён с поля.