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Вадим Евсеев рассказал, как принял решение возглавить «Факел»

47-летний специалист руководит воронежской командой с мая нынешнего года.
02 августа 2023 20:23
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев объяснил, почему согласился возглавить клуб, который на тот момент находился в зоне стыковых матчей в турнирной таблице РПЛ.

«Идти в любую команду — риск. Когда тренер начинает работу, у него в кармане уже лежит заявление об уходе. А что касается «Факела», я прекрасно понимал, куда иду. Не было игры на рулетке. Многие говорили, что я могу испортить себе репутацию из-за возможного вылета в Первую лигу. Большинство были не «за». Поддержали мое решение только двое», – приводит слова Евсеева Sport24.ru.

Добавим, что Евсеев был назначен на должность главного тренера «Факела» 1 мая. На старте нового сезона чемпионата России сине-белые под его руководством потерпели поражения от «Ростова» (1:2) и «Локомотива» (1:4).

источник: «Советский спорт»
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