«С удовольствием бы приехал». Комбаров объяснил, почему не сможет сыграть за легенд «Спартака»

Бывший защитник московского «Спартака», а ныне главный тренер питерской «Звезды» Дмитрий Комбаров объяснил, почему не сможет принять участия в ретроматче, в котором легенды красно-белых сыграют с ветеранами сборной России.

«У «Звезды» игра 19 августа, а 18 числа будет заезд. Вряд ли смогу принять участие в ретроматче. Так бы с удовольствием приехал. Чем больше таким мероприятий, тем лучше! Это поднимает эмоциональный фон футбола. Обратите внимание, сколько болельщиков приходит посмотреть на легенд футбола, которые уже закончили, но могут порадовать своим присутствием на поле. Для болельщиков это всегда интересно», - приводи слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, встреча пройдет 18 августа на домашней арене красно-белых.

Ранее легенды «Спартака» дважды встречались с «Зенитом». Первая встреча прошла накануне матча за Суперкубок России в 2022 году в Санкт-Петербурге, а ответная состоялась чуть позже в Москве.