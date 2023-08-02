ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Аль-Иттихад» одержал победу над «Аль-Шортой» в матче Кубка арабских чемпионов 

Победный гол встречи записал на свой счёт Карим Бензема. 
02 августа 2023 20:37
автор: Глеб Шевяков

Футболисты «Аль-Иттихада» на выезде оказались сильнее «Аль-Шорты» в матче третьего тура Кубка арабских чемпионов.

Отметим, очная встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «тигров».

В составе победителей забитыми мячами отличились защитник Ахмед Бамсауд (36-я минута) и бывший нападающий «Реала» Карим Бензема (84), который поразил ворота соперника с пенальти. За иракскую команду гол забил полузащитник Бубакар Моумоуни (80).

Таким образом, «Аль-Иттихад» возглавляет турнирную таблицу группы А, имея в своём активе девять очков после трёх матчей. «Аль-Шорта» находится на второй позиции с четырьмя очками. Оба клуба сыграют в плей-офф Кубка арабских чемпионов.

Кубок арабских чемпионов.

Группа А.

3-й тур.

«Аль-Шорта» – «Аль-Иттихад» – 1:2 (0:1)

Голы: Моумоуни, 80 – Бамсауд, 36. Бензема, 84.

источник: «Советский спорт»
2DROTS одержал победу над «Сахалином» и пробился в следующий раунд Кубка России
Команды встречались на арене «Москвич» в Москве. 
02.08.2023 21:36
Футбол
автор: Глеб Шевяков
2DROTS удвоил преимущество над «Сахалином» в матче Кубка России
Медийная команда забила два гола за три минуты.
02.08.2023 21:08
Футбол
автор: Глеб Шевяков
2DROTS вышел вперёд в матче Кубка России с «Сахалином» 
За медийный клуб гол забил защитник Денис Гудаев. 
02.08.2023 21:04
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Радимов объяснил, как уход Малкома повлияет на игру «Зенита» в ближайшем будущем 
Ранее бразильский футболист присоединился к «Аль-Хилялю». 
02.08.2023 20:58
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Сан-Паулу» подписал бывшего футболиста «ПСЖ» и «Тоттенхэма»
Ранее в бразильский клуб перешёл экс-хавбек «Реала» Хамес Родригес. 
02.08.2023 20:47
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Вадим Евсеев рассказал, как принял решение возглавить «Факел»
47-летний специалист руководит воронежской командой с мая нынешнего года.
02.08.2023 20:23
Футбол
автор: Глеб Шевяков
2DROTS играет вничью с «Сахалином» в первом тайме матча Кубка России 
Игра футбольных клубов проходит на стадионе «Москвич».
02.08.2023 20:18
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«С удовольствием бы приехал». Комбаров объяснил, почему не сможет сыграть за легенд «Спартака»
Красно-белые встретятся с ветеранами сборной России.
02.08.2023 20:18
Футбол
автор: Александр Шульгин
Гаджиев заявил, что в России слишком оберегают судей
Ранее КДК не отменил удаление Сергея Семака.
02.08.2023 19:57
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.