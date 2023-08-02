«Аль-Иттихад» одержал победу над «Аль-Шортой» в матче Кубка арабских чемпионов 

Футболисты «Аль-Иттихада» на выезде оказались сильнее «Аль-Шорты» в матче третьего тура Кубка арабских чемпионов.

Отметим, очная встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «тигров».

В составе победителей забитыми мячами отличились защитник Ахмед Бамсауд (36-я минута) и бывший нападающий «Реала» Карим Бензема (84), который поразил ворота соперника с пенальти. За иракскую команду гол забил полузащитник Бубакар Моумоуни (80).

Таким образом, «Аль-Иттихад» возглавляет турнирную таблицу группы А, имея в своём активе девять очков после трёх матчей. «Аль-Шорта» находится на второй позиции с четырьмя очками. Оба клуба сыграют в плей-офф Кубка арабских чемпионов.

Кубок арабских чемпионов.

Группа А.

3-й тур.

«Аль-Шорта» – «Аль-Иттихад» – 1:2 (0:1)

Голы: Моумоуни, 80 – Бамсауд, 36. Бензема, 84.