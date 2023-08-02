«Сан-Паулу» подписал бывшего футболиста «ПСЖ» и «Тоттенхэма»

Бывший нападающий «ПСЖ» и «Тоттенхэма» Лукас Моура перешёл на правах свободного агента в «Сан-Паулу». Об этом сообщает пресс-служба трёхцветных.

Отметим, что сроки и условия трудового соглашения сторон в данный момент не разглашаются.

Ранее к бразильской команде присоединился колумбийский полузащитник Хамес Родригес.

Добавим, что последним клубом Моуры являлся «Тоттенхэм». В прошедшем сезоне за лондонцев он отыграл 19 матчей и отличился одним забитым мячом. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в шесть миллионов евро.