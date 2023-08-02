Радимов объяснил, как уход Малкома повлияет на игру «Зенита» в ближайшем будущем 

Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов предположил, как переход форварда Малкома в «Аль-Хиляль» окажет влияние на выступление питерской команды.

«Уходит лучший игрок и лучший бомбардир прошлого сезона — конечно, ослабит. Он был вписан в игровую модель, был на пике. Как «Барселона» ослабла без Месси, так и тут. Потребуется определённое время, чтобы подписать других футболистов на замену бразильцу», — приводит слова Радимова RT.

Добавим, что Малком играл в составе «Зенита» с августа 2019 года. Всего за сине-бело-голубых 26-летний футболист провёл 109 матчей, отличился 42 забитыми мячами и отдал 24 результативные передачи. Ранее генеральный директор петербуржцев Александр Медведев заявил, что трансфер бразильца обошёлся «Аль-Хилялю» в 60 миллионов евро.