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2DROTS удвоил преимущество над «Сахалином» в матче Кубка России

Медийная команда забила два гола за три минуты.
02 августа 2023 21:08
автор: Глеб Шевяков

В эти минуты проходит матч 1/256 финала Пути регионов Кубка России, в котором 2DROTS дома принимает «Сахалин».

Отметим, что на 73-й минуте счёт на табло стал 2:0 в пользу подопечных Дмитрия Кузнецова после того, как гол забил форвард Максим Фролов.

Ранее забитый мяч на свой счёт записал Денис Гудаев, который поразил ворота соперника с 11-метровой отметки.

Добавим, на старте кубкового турнира «Родина Медиа» потерпела поражение от вологодского «Динамо» (0:3), а «Амкал» обыграл «Красное Знамя» (3:2).

источник: «Советский спорт»
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