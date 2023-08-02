2DROTS удвоил преимущество над «Сахалином» в матче Кубка России

В эти минуты проходит матч 1/256 финала Пути регионов Кубка России, в котором 2DROTS дома принимает «Сахалин».

Отметим, что на 73-й минуте счёт на табло стал 2:0 в пользу подопечных Дмитрия Кузнецова после того, как гол забил форвард Максим Фролов.

Ранее забитый мяч на свой счёт записал Денис Гудаев, который поразил ворота соперника с 11-метровой отметки.

Добавим, на старте кубкового турнира «Родина Медиа» потерпела поражение от вологодского «Динамо» (0:3), а «Амкал» обыграл «Красное Знамя» (3:2).