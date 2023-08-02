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Президент 2DROTS высказался о выходе команды в следующий раунд Кубка России 

На старте кубкового турнира медийный клуб обыграл «Сахалин».
02 августа 2023 21:54
автор: Глеб Шевяков

Президент 2DROTS Никита «Некит» Панасюк подвел итоги матча 1/256 финала Кубка России, в котором его команда одержала победу над «Сахалином» со счётом 2:0.

Отметим, что авторами голов в прошедшей встрече стали Денис Гудаев и Максим Фролов.

«Это очень круто. Такие эмоции ты не испытаешь нигде. Это профессиональный турнир, мы проходим дальше, мы обыгрываем профессиональную команду. Хочется пройти как можно дальше. Хочется дойти до клубов РПЛ. Мы верим», — приводит слова Панасюка «Спорт-Экспресс».

Добавим, на следующем этапе Кубка России 2DROTS проведёт матч против «Мурома».

источник: «Спорт-Экспресс»
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