Дмитрий Сычев дал совет российским футболистам, которые хотят уехать в Европу

Экс-форвард сборной России и «Локомотива» Дмитрий Сычев поделился мнением о желании российских футболистов в будущем перебраться в Европу.

«Каждый случай следует рассматривать индивидуально. Очень много нюансов, но самое главное — практика. Если игрок нужен команде и за него дают хорошие деньги, то однозначно надо ехать. При условии, что футболист будет выходить на поле, а не сидеть на скамейке. В юном возрасте обязательно требуется практика. Сидеть в запасе или довольствоваться 15-20 минутами — путь даже не к стагнации, а к деградации», — приводит слова Сычева RT.

Напомним, что Сычев завершил профессиональную карьеру в 2020 году. Он играл в составе «Спартака», «Локомотива», минского «Динамо», «Окжетпеса», а также «Марселя». За французский клуб он выступал на протяжении года.