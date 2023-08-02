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«Арсенал» победил «Монако» в серии пенальти в рамках товарищеского кубка

В очной встрече принял участие российский хавбек Александр Головин.
02 августа 2023 22:28
автор: Глеб Шевяков

Футболисты «Арсенала» обыграли «Монако» в товарищеском матче в рамках Emirates Cup.

Отметим, что основное время встречи завершилось со счётом 1:1. За «канониров» забитым мячом отличился нападающий Эдвард Нкетиа (43-я минута). В составе монегасков гол забил полузащитник Юссуф Фофана (31).

В серии пенальти сильнее оказался лондонский клуб (5-4).

Российский полузащитник французского клуба Александр Головин провёл на поле 84 минуты, а затем был заменён.

Товарищеский матч.

«Арсенал» (Англия) – «Монако» (Франция) – 1:1 (1:1)

Голы: Нкетиа, 43 – Фофана, 31.

Серия пенальти: 5-4.

источник: «Советский спорт»
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