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Главный тренер 2DROTS оценил победу команды в матче Кубка России

Медийная команда оказалась сильнее «Сахалина».
02 августа 2023 22:54
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов высказался о победе команды над «Сахалином» (2:0) в матче 1/256 финала Кубка России.

«Серьёзно готовились, даже заехали на десятидневные сборы. Работали очень хорошо и плодотворно. Думаю, что по футболистам видно, что они адаптировались ко Второму дивизиону. Ребята настраиваются и видят, что всё по зубам: можно обыгрывать такие команды», – приводит слова 57-летнего специалиста «Чемпионат».

Добавим, что на следующем этапе кубкового турнира 2DROTS встретится с «Муромом». Ранее подопечные Кузнецова стали серебряными призёрами Медийной футбольной лиги.

источник: Чемпионат.com
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