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«Клаксвик» следом за «Ференцварошем» выбил «Хеккен» из розыгрыша Лиги чемпионов

Фарерский клуб оказался сильнее чемпиона Швеции.
02 августа 2023 23:23
автор: Глеб Шевяков

«Клаксвик» с Фарерских островов вышел в третий раунд квалификации Лиги чемпионов.

Ранее клуб одержал победу над «Ференцварошем» при руководстве Станислава Черчесова, а на втором этапе турнира одержал победу над «Хеккеном».

По итогам двухматчевого противостояния (3:3) фарерская команда обыграла своего соперника в серии пенальти (4-3).

Напомним, что в 2022 году «Хеккен» стал победителем чемпионата Швеции.

В следующем раунде Лиги чемпионов «Клаксвик» сыграет против «Мольде». В случае поражения, подопечные Магне Хосета отправятся в групповой этап Лиги конференций.

источник: «Советский спорт»
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