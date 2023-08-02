«Клаксвик» следом за «Ференцварошем» выбил «Хеккен» из розыгрыша Лиги чемпионов

«Клаксвик» с Фарерских островов вышел в третий раунд квалификации Лиги чемпионов.

Ранее клуб одержал победу над «Ференцварошем» при руководстве Станислава Черчесова, а на втором этапе турнира одержал победу над «Хеккеном».

По итогам двухматчевого противостояния (3:3) фарерская команда обыграла своего соперника в серии пенальти (4-3).

Напомним, что в 2022 году «Хеккен» стал победителем чемпионата Швеции.

В следующем раунде Лиги чемпионов «Клаксвик» сыграет против «Мольде». В случае поражения, подопечные Магне Хосета отправятся в групповой этап Лиги конференций.