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Юрий Сёмин оценил уровень чемпионата России 

Российский специалист высказался о деградации РПЛ на фоне отсутствия еврокубков. 
02 августа 2023 23:54
автор: Глеб Шевяков

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин выразил мнение на тему того, как меняется уровень футбола в России.

«Я бы не сказал, что футбол у нас в стране деградирует, но лучше он тоже не становится. Сейчас россиян в РПЛ больше, чем было раньше. Тем не менее, мы не можем не приглашать топовых иностранцев в наши команды, потому что они подают пример нашим спортсменам. В целом я не вижу катастрофичного положения нашего футбола. Если будем правильно использовать внутренний ресурс», — приводит слова 76-летнего специалиста «Евро-Футбол.Ру».

Добавим, что в сезоне-2022/2023 чемпионом России стал «Зенит».

С февраля прошлого года российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА.

источник: «Евро-футбол.ру»
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